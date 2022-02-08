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Китайские ученые объяснили биоразнообразие на Цинхай-Тибетском нагорье

Китайские ученые объяснили биоразнообразие на Цинхай-Тибетском нагорье

Китайские ученые провели исследование, в ходе которого они проанализировали биоразнообразие на Цинхай-Тибетском нагорье и выяснили, что оно может быть обусловлено обоюдным влиянием географической изоляции, естественного отбора и гибридизации.

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