В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов

За это время было обследовано свыше 12,5 тысячи гектаров территорий Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения специальной военной операции, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
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