7 ресторанных уловок, на которые ведутся все

А вы знали, что все рестораны и кафе применяют определенные хитрости, чтобы добиться лояльности клиентов и, конечно же, увеличить свою прибыль? Некоторые из них очевидны, о других — можно только догадываться.
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