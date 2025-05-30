В России хотят модернизировать убежища: Глава МЧС сказал, сколько денег нужно

МЧС России планирует инвестировать 155 млрд рублей в модернизацию объектов гражданской обороны. Глава министерства Александр Куренков подчеркнул необходимость улучшения убежищ и укрытий для защиты населения по всей стране.
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