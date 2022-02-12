Врач Бекетов опроверг мнение о риске заболевания COVID-19 от кашля окружающих

Многие россияне при виде кашляющего человека сразу думают, что он заразен. Однако у пациентов с коронавирусной инфекцией данный симптом может сохраняться до нескольких недель, сообщил врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов.
Многие россияне при виде кашляющего человека сразу думают, что он заразен. Однако у пациентов с коронавирусной инфекцией данный симптом может сохраняться до нескольких недель, сообщил врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов.
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