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Как не выглядеть скучно в черно-белом: как Собчак, Утяшева и Аня Тейлор-Джой носят главный тренд сезона

Как не выглядеть скучно в черно-белом: как Собчак, Утяшева и Аня Тейлор-Джой носят главный тренд сезона

Вместе со стилистом и на примере звезд разбираемся, как стильно носить черный и белый цвета в одежде Скептики утверждают, что сочетание черного и белого часто выглядит слишком традиционно, однообразно и скучно.

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