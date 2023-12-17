«Плачущая» зима: в Петербурге мокрый снег перейдёт в дождь при +3 градусах и крепком ветре

Погода в Санкт-Петербурге славится своей капризностью. Так, совсем недавно горожанам приходилось кутаться в тёплую одежду, чтобы спастись от холода, а теперь в городе на Неве главенствует плюсовая температура.
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