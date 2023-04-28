Освоение новых территорий дает возможность развития

21го апреля 2023 года завершился Всероссийский форум-выставка «ГосZаказ», на котором впервые была представлена экспозиция новых субъектов страны - компаний Донбасса и Причерноморья.
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