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Царьград

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Джиган поставил "на уши" рехаб в Израиле, и ему опять ничего не будет: Кто прикрывает рэпера и кто защитил его в России

Джиган поставил "на уши" рехаб в Израиле, и ему опять ничего не будет: Кто прикрывает рэпера и кто защитил его в России

Рэпер Джиган, проходящий принудительное лечение в элитном реабилитационном центре в Израиле, регулярно покидает клинику, пропускает групповую терапию и возвращается глубокой ночью в невменяемом состоянии.

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