16-летняя Лютова провела и выиграла первый матч в основном туре

Кристина Лютова одержала первую победу в матче на уровне WTA . Ее соперница и 19-я ракетка мира Екатерина Александрова снялась по ходу их встречи в первом круге турнира в Мемфисе, уступая 6:7(2), 6:4, 4:5, 15:30.