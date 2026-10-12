Китай и ЕС достигли ключевых соглашений по торговле и инвестициям

Китай и Европейский союз (ЕС) достигли консенсуса по ключевым торговым и инвестиционным вопросам, подчеркнув свою готовность и способность управлять разногласиями через диалог и помогая предотвратить эскалацию торговых трений, сообщило в субботу Министерство коммерции КНР.