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Чиновница, напавшая на соперницу, вернула должность. Но вернула ли мужа?

Чиновница, напавшая на соперницу, вернула должность. Но вернула ли мужа?

Русский компас Фото: из открытых источников. За подобные действия грозит штраф, арест или даже уголовный срок.

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Комментарии
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Галина 123
А почему вы эту молодую вертихвостку в потерпевшие записали? И еще и оправдываете её низкоморальный поступок. Другим бл... в пример. А зам.главы в своём праве, защищала свою семью, чтобы дети без отца не остались. В состоянии аффекта и не только за космы оттаскать можно. И должность это такое дело, сегодня одна, завтра другая. А семья это святое и лезть в неё это грех. Если кто не знает.
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8 час.
Н
Наталия
И снова Краснодарский край?!
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7 час.

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