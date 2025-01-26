Русский компас Фото: из открытых источников. За подобные действия грозит штраф, арест или даже уголовный срок.
Чиновница, напавшая на соперницу, вернула должность. Но вернула ли мужа?
Комментарии
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Галина 123
А почему вы эту молодую вертихвостку в потерпевшие записали? И еще и оправдываете её низкоморальный поступок. Другим бл... в пример. А зам.главы в своём праве, защищала свою семью, чтобы дети без отца не остались. В состоянии аффекта и не только за космы оттаскать можно. И должность это такое дело, сегодня одна, завтра другая. А семья это святое и лезть в неё это грех. Если кто не знает.
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8 час.
Н
Наталия
И снова Краснодарский край?!
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7 час.
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