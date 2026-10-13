Петербургский «Гумсклад» объявил о закрытии после трех лет помощи переселенцам

Петербургский проект «Гумсклад», с 2022 года помогавший вынужденным переселенцам одеждой, продуктами и бытовыми принадлежностями, объявил о прекращении работы из-за нехватки ресурсов и в течение трех дней остановит регулярные платежи.
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