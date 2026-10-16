Во время полумарафона в Южной Корее 20-летняя спортсменка потеряла сознание в 400 метрах до финиша. Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалось, сообщила газета The Korea Herald .
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