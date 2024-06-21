Иноагенты Монеточка, Троянова и Эйдельман станут фигурантами уголовных дел

Прокуратура Москвы направила следственным органам материалы для уголовного преследования актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом), певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и историка Тамары Эйдельман (признана иноагентом).
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