Как с экономить на переводах? Переводы до 30 млн рублей через СБП станут бесплатными Ирэн ОрлонскаяГраждане России теперь смогут переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей.
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