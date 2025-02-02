Сорок бочек оптимизма от Р. Ищенко. Мы не знаем точно каковы будут условия преодоления украинского кризиса для Киева.
Ничью Путин предлагал в 2007 году
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Коллективному Западу нужна Украина очищенная от аборигенов. Еще Геббельс говорил: "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для УНИЧТОЖЕНИЯ НЕПОКОРНЫХ СЛАВЯН. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"
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