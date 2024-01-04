«Еды и света нет, все нервничают»: пассажирка рассказала, как поезд «Адлер – Нижневартовск» застрял на морозе под Челябинском

Женщина пожаловалось, что на «горячей линии» РЖД не смогли сообщить, когда поломка будет устранена4 января на перегоне Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам «затормозили» пять пассажирских поездов, в том числе «Адлер – Нижневартовск».
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