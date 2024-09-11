В России обеспокоились массовой фальсификацией меда

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомило ретейлером о необходимости усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за обнаруженных Роскачеством массовых случаев фальсификации меда.
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