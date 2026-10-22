Фото: «Швабе» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил около тысячи российских приборов для лабораторной диагностики, которые используются в медицинских учреждениях 44 регионов страны, а также в Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистане.