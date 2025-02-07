7 невероятных историй выживания младенцев

Герои этой статьи — младенцы, на долю которых выпали страшные испытания сразу после рождения: выстрел в грудь и три дня без еды и питья; падение с восьмого этажа; сутки, проведенные в норе дикого животного.
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