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Царьград

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В центре Кемерова перекроют улицу из-за аварии в канализации

В центре Кемерова перекроют улицу из-за аварии в канализации

Ремонтники перекроют улицу Дзержинского в Кемерове.В Кемерове ночью собираются перекрыть одну из улиц в центре города.

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