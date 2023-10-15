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Минобороны РФ: ночью перехвачено 27 беспилотников ВСУ, летевших в Россию

Минобороны РФ: ночью перехвачено 27 беспилотников ВСУ, летевших в Россию

Ночную атаку киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России предотвратили войска ПВО Минобороны РФ, 15 октября сообщает пресс-служба министерства.

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