Минобороны РФ: ночью перехвачено 27 беспилотников ВСУ, летевших в Россию

Ночную атаку киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России предотвратили войска ПВО Минобороны РФ, 15 октября сообщает пресс-служба министерства.
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