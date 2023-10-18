Церковь России 19 октября чтит память апостола Фомы, а в Болгарии воспевают святого Ивана Рильского Clickio19 октября православная церковь России вспоминает деяния апостола Фомы, а болгары воспевают своего небесного покровителя Ивана Рильского.
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