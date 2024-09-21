ВСУ используют в Курской области украденные автомобили — Алаудинов

Ситуация на фронте заставляет украинские подразделения прибегать к отчаянным мерам, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов 21 сентября ТАСС.
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