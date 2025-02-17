В Северной Осетии инспекторы ПДН Правобережного района провели со школьниками беседы по профилактике экстремизма и терроризма

Инспекторы ПДН ОМВД России по Правобережному району Ильфа Гагиева и Галина Хамицева приняли участие в профилактических мероприятиях, направленных на противодействие проявлениям экстремизма в молодежной среде.
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