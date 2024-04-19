певица Маша Журавлева рассказала о смене сценического имени и планах на будущее

Машу Журавлеву знали под разными именами, а сейчас, во время беседы с журналистами, она рассказал, что происходит в её творческой жизни, как можно заниматься бизнесом и музыкой одновременно и о многом другом.
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