ВС РФ разбомбили дом депутата городской рады Волчанска, где прятались ВСУ

На севере фронта российские войска обнаружили необычное место расположения бойцов ВСУ. Они заняли элитный коттедж депутата городской рады города Волчанск, однако были выслежены и атакованы дроном-камикадзе, после чего в доме начался сильный пожар.
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