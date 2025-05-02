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США предложили Украине и России провести новую границу по линии фронта – Бондаренко

США предложили Украине и России провести новую границу по линии фронта – Бондаренко

В российской и украинской конституциях будут фигурировать новы территории России. Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады бывшего боевика запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Игоря Мосийчука заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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