США предложили Украине и России провести новую границу по линии фронта – Бондаренко

В российской и украинской конституциях будут фигурировать новы территории России. Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады бывшего боевика запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Игоря Мосийчука заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».