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Новости Липецка

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Волонтеры помогут избирателям на участках Липецкой области

До выборов в Липецкой области меньше трех недель. Чтобы избирателям, которым нужна дополнительная помощь, было проще пройти на участок и проголосовать, 18–20 сентября там будут работать волонтеры.

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