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Путин предложил субсидировать производство кино, привлекающего туристов

Путин предложил субсидировать производство кино, привлекающего туристов

Российский лидер Владимир Путин по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» предложил рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на производство кино, направленного на повышение туристической привлекательности РФ.

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