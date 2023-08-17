Путин предложил субсидировать производство кино, привлекающего туристов

Российский лидер Владимир Путин по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» предложил рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на производство кино, направленного на повышение туристической привлекательности РФ.
Российский лидер Владимир Путин по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» предложил рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на производство кино, направленного на повышение туристической привлекательности РФ.
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