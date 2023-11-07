В петрозаводских троллейбусах существенно упал пассажиропоток

В 2023 году пассажиропоток в троллейбусах Петрозаводска упал на 1,2 миллиона человек. Муниципальное предприятие «Городской транспорт», которое организует перевозки, просит мэрию увеличить экономически обоснованный тариф на 2023 год с 52,25 рублей до 56,76 рублей за одну поездку.