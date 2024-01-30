Редомициляция: что это такое на фондовом рынке?

Редомициляция это смена места регистрации публичной компании, выражающееся в переоформлении бизнеса из одной страны в другую без каких-либо изменений в деятельности предприятия, фирмы, завода и так далее.
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