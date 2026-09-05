Впервые за несколько лет план «ковер» сегодня не вводился ни в одном аэропорту России (последние ограничения были около 2 ночи по омскому времени).
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