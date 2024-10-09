Нобелевская премия 2024 года: Джеффри Хинтон, пионер ИИ, боится своего творения

Получивший во вторник Нобелевскую премию по физике 2024 года вместе с Джоном Хопфилдом за открытия, связанные с «машинным обучением» (способностью машин к обучению), британо-канадский исследователь Джеффри Хинтон, пионер искусственного интеллекта (ИИ), недавно удивил своими предупреждениями об этой технологии, сообщает AFP.