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Петербургские таксисты начнут платить штрафы за неправильный цвет авто

Петербургские таксисты начнут платить штрафы за неправильный цвет авто

Профильная комиссия петербургского ЗакСа, под председательством депутата Алексея Цивилёва, одобрила план изменений в городском Кодексе об административных правонарушениях, который затрагивает такси и компании, занимающиеся извозом.

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