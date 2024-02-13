Петербургские таксисты начнут платить штрафы за неправильный цвет авто

Профильная комиссия петербургского ЗакСа, под председательством депутата Алексея Цивилёва, одобрила план изменений в городском Кодексе об административных правонарушениях, который затрагивает такси и компании, занимающиеся извозом.
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