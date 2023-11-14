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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ХМАО депутата, танцевавшего в костюме динозавра, выгнали из чатов ЕР и думы. Фото, видео

В Пыть-Яхе депутата Людмилу Завадскую, танцевавшую в костюме динозавра, исключили из рабочих групп гордумы и местного партийного отделения «Единой России» после критики качества благоустройства сквера Есенина.

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