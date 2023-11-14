В ХМАО депутата, танцевавшего в костюме динозавра, выгнали из чатов ЕР и думы. Фото, видео

В Пыть-Яхе депутата Людмилу Завадскую, танцевавшую в костюме динозавра, исключили из рабочих групп гордумы и местного партийного отделения «Единой России» после критики качества благоустройства сквера Есенина.
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