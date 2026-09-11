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Рөстәм Миңнеханов төзелеш тармагы вәкилләрен БРИКС Төзелеш атналыгына чакырды

Татарстанда ноябрь аенда БРИКС Төзелеш атналыгы узачак. Форумда кайбер илләрнең төзелеш тармагы вәкилләре катнашачак.

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