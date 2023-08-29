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В Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон" случилась авария. Есть пострадавший ребёнок

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон" случилась авария. Есть пострадавший ребёнок

Двухгодовалую девочку увезли в ближайшую больницу.Дорожно-транспортное происшествием с одним пострадавшим ребёнком произошло в понедельник вечером, 28 августа, на федеральной трассе в Чертковском районе донского региона недалеко от села Сохрановка.

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