В Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон" случилась авария. Есть пострадавший ребёнок

Двухгодовалую девочку увезли в ближайшую больницу.Дорожно-транспортное происшествием с одним пострадавшим ребёнком произошло в понедельник вечером, 28 августа, на федеральной трассе в Чертковском районе донского региона недалеко от села Сохрановка.