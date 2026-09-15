📖 В Крыму презентовали вторую часть книги «Ты не один» об участниках СВО На фестивале «КрымБукФест‑2026» редакция «Крымской газеты» представила вторую часть книги «Ты не один».
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