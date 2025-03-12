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Лавров: Обман Украины ведет к потере территорий и краху границ 1991 года

Лавров: Обман Украины ведет к потере территорий и краху границ 1991 года

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обман украинских властей приводит к утрате территорий. Он напомнил о госперевороте 2014 года и обсудил поведение Франции и Германии в контексте Минских соглашений, назвав его постыдным.

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