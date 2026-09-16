Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин

Нынешняя российская масштабная выборная кампания проводится в условиях специальной военной операции, впервые свой выбор смогут сделать жители Донбасса и Новороссии.
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