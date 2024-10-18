Залужный в Лондоне не выговорил слово «цивилизованный» и переврал Шекспира

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, работающий в настоящее время послом Украины в Британии, на выступлении в Королевском институте международных отношений не смог произнести слово civilized («цивилизованный»).
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