В Поморьеь готовят специалистов для рыбной отрасли с учетом запросов предприятий

На IX Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге обсудили закрепление молодых специалистов в отрасли — Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ в этом году приняла 150 студентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым