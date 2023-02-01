Информационный марафон - стартуем

22 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    В таком контексте - правильно,а то,прочитав заголовок,я подумал,что ОДНОМУ Сталину памятник....Я не против фигуры Ста...В Сталинграде офи...
  • Алексей Горшков
    2 февраля каждого года на день. Может,Путин там объявит,что переименовали окончательно?В Сталинграде офи...
  • Сергей Петров
    Памятники Сталину надо устанавливать в каждом населенном пункте возле муниципалитетов и мэрий. Чтобы каждый чинуша ви...В Сталинграде офи...

Почему Иран с Россией осторожничает

Почему Иран с Россией осторожничает

Позиция Тегерана по конфликту на Украине может измениться из-за недипломатичных выражений из КиеваГлава офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на военных объектах Ирана злорадной фразой «Украина вас предупреждала».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх