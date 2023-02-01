Почему Иран с Россией осторожничает

Позиция Тегерана по конфликту на Украине может измениться из-за недипломатичных выражений из КиеваГлава офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на военных объектах Ирана злорадной фразой «Украина вас предупреждала».
Позиция Тегерана по конфликту на Украине может измениться из-за недипломатичных выражений из КиеваГлава офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на военных объектах Ирана злорадной фразой «Украина вас предупреждала».
Свежие комментарии