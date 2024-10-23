Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadP...

Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadPS4Прошло десять лет с момента запуска DriveClub, а неудачная гоночная игра Sony все еще в мыслях многих поклонников жанра… и “подпольных” программистов, которые оживляют сцену эмуляции PS4 на ПК.