Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadP...

Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadPS4Прошло десять лет с момента запуска DriveClub, а неудачная гоночная игра Sony все еще в мыслях многих поклонников жанра… и “подпольных” программистов, которые оживляют сцену эмуляции PS4 на ПК.
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