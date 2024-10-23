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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadP...

Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadP...

Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadPS4Прошло десять лет с момента запуска DriveClub, а неудачная гоночная игра Sony все еще в мыслях многих поклонников жанра… и “подпольных” программистов, которые оживляют сцену эмуляции PS4 на ПК.

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