Эр-Рияд испугался США, выйдя из альтернативной доллару платёжной системы mBridge Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) подтвердил, что отныне не являе.
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