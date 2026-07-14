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Вместо свадьбы — расставание: 7 знаменитых пар, чьи отношения разрушило вмешательство родителей

В мире театра и кино личные драмы часто разворачиваются за пределами съемочных площадок, когда в отношения влюбленных вмешиваются самые близкие люди.

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