Аналитики "Финама" оценили привлекательность инвестиций в акции "Башнефти". Акции "Башнефти" еще на протяжении 2021 года выглядели существенно хуже сектора, что было связано с медленным восстановлением операционных результатов после коронакризиса.
Аналитики "Финама" оценили привлекательность инвестиций в акции "Башнефти". Акции "Башнефти" еще на протяжении 2021 года выглядели существенно хуже сектора, что было связано с медленным восстановлением операционных результатов после коронакризиса.
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