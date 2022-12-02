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Аналитики "Финама" оценили привлекательность инвестиций в акции "Башнефти"

Аналитики "Финама" оценили привлекательность инвестиций в акции "Башнефти". Акции "Башнефти" еще на протяжении 2021 года выглядели существенно хуже сектора, что было связано с медленным восстановлением операционных результатов после коронакризиса.

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