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Число пострадавших в ДТП с автобусом у Иловайска в ДНР выросло до 29

Число пострадавших в ДТП с автобусом у Иловайска в ДНР выросло до 29

Количество пострадавших в результате ДТП с участием межрегионального пассажирского автобуса в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 29, троих человек из этого числа госпитализировали.

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